Эвертон готов отдать Реалу 18 млн фунтов за Регилона

Английский клуб сделал предложение "сливочным" в размере 18 млн фунтов, информирует Sky Sports.

Анчелотти хочет подписать Иммобиле после провального сезона Эвертона

Регилон провел великолепный сезон 2019/20 в аренде за Севилью – 34 матча, два гола и 4 ассиста. Реал доволен Менди и Марсело на позиции левого защитника, поэтому готов выслушать предложения по 23-летнему испанцу. Севилья хотела бы оставить его у себя, но андалусийцам может не хватить сил, чтобы конкурировать с финансовыми возможностями Эвертона.

К слову, легенда "ирисок" Лейтон Бейнс решил завершить карьеру, что заставляет Карло Анчелотти искать нового фуллбека для конкуренции с Люкой Динем.

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