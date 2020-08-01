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Эвертон готов отдать Реалу 18 млн фунтов за Регилона

00:33 - Читати українською
Эвертон готов отдать Реалу 18 млн фунтов за Регилона
Серхио Регилон / Getty Images

Эвертон заинтересован в услугах левого защитника Реала Серхио Регилона.

Английский клуб сделал предложение "сливочным" в размере 18 млн фунтов, информирует Sky Sports.

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Регилон провел великолепный сезон 2019/20 в аренде за Севилью – 34 матча, два гола и 4 ассиста. Реал доволен Менди и Марсело на позиции левого защитника, поэтому готов выслушать предложения по 23-летнему испанцу. Севилья хотела бы оставить его у себя, но андалусийцам может не хватить сил, чтобы конкурировать с финансовыми возможностями Эвертона.

К слову, легенда "ирисок" Лейтон Бейнс решил завершить карьеру, что заставляет Карло Анчелотти искать нового фуллбека для конкуренции с Люкой Динем.

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Эвертон Эвертон Реал Мадрид Реал Мадрид Севилья Севилья Англия Испания Трансферы Серхио Серхио Регилон
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