Евертон готовий віддати Реалу 18 млн фунтів за Регілона

Англійський клуб зробив пропозицію "вершковим" у розмірі 18 млн фунтів, інформує Sky Sports.

Анчелотті хоче підписати Іммобіле після провального сезону Евертона

Регілон провів чудовий сезон 2019/20 у оренді за Севілью – 34 матчі, два голи і 4 асисти. Реал задоволений Менді та Марсело на позиції лівого захисника, тому готовий вислухати пропозиції щодо 23-річного іспанця. Севілья хотіла б залишити його у себе, але андалусійцям може не вистачити сил, щоб конкурувати з фінансовими можливостями Евертона.

До слова, легенда "ірисок" Лейтон Бейнс вирішив завершити кар'єру, що змушує Карло Анчелотті шукати нового фуллбека для конкуренції з Люкою Дінем.

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