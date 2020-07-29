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Анчелотти хочет подписать Иммобиле после провального сезона Эвертона

13:10 - Читати українською
Анчелотти хочет подписать Иммобиле после провального сезона Эвертона
Чиро Иммобиле / ФК Лацио

Эвертон в поисках усиления обратил внимание на форварда Лацио Чиро Иммобиле, который возглавляет бомбардирские гонки в Серии А.

Карло Анчелотти хочет усилить атакующее звено "ирисок", которые завершили сезон 2019/20 на 12 месте АПЛ – самая низкая позиция с 2004 года. Итальянский наставник стремится пригласить своего соотечественника Чиро Иммобиле, сообщает Daily Mail со ссылкой на Goal.com.

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По мнению Анчелотти, Эвертон требует усиления позиции форварда. Ришарлисон и Калвер-Льюин забили по 13 мячей в чемпионате, но альтернативы паре нет – после них идет Бернард, у которого всего 3 гола.

Заметим, 30-летний Иммобиле является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Серии А – за два тура до финиша в его активе 34 гола. У Криштиану Роналду на 3 меньше. Контракт Иммобиле рассчитан до лета 2023-го.

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