Эвертон едва не остановил Ливерпуль – упорный Миколенко "покусал" Салаха и стал одним из лучших в дерби среди гостей
Ливерпуль дома одолел Эвертон (2:0) в 34 туре АПЛ. Обзор матча и игры Виталий Миколенко читайте на "Футбол 24".
Миколенко замучил Салаха и получил приличные оценки
Виталий Миколенко закрепился в основе Эвертона. Украинец в пятом туре подряд отыграл полный матч. Адаптация к английскому футболу проходит удачно. Сегодня защитника сборной Украины ждало большое испытание – противостояние с лучшим бомбардиром АПЛ Мохамедом Салахом.
На первых секундах египтянин проскочил Миколенко и дал понять, что легкой жизни не будет. Однако уже в следующей атаке Виталий мастерски остановил Салаха. Он подстроился под фирменный трюк звезды (резкое движение влево и попытка рывка) и больше ни разу не позволил пройти себя на дриблинге. Украинец постоянно висел на Мохамеде, иногда даже буквально.
Ливерпуль усиленно давил на фланг Миколенко (60% атак за первую четверть матча), используя потенциал Салаха и Трента. Виталий с помощью Гордона и Кина отлично держал оборону. Читал игру, успевал на перехваты и разряжал ситуацию выносами. В активе Миколенко 5 отборов и 85% выигранных единоборств. Прекрасные показатели. У Салаха, соответственно, одна выигранная дуэль из 9.
В атаке не было особых шансов проявить себя. Миколенко исполнил хороший навес со штрафного на голову Ивоби – тот пробил мимо ворот. Второй кросс от украинца – на выходе Алиссон. Виталия определили одним из лучших среди гостей. Оценка SofaScore – 7.1 (лучшая в команде), оценка FotMob – 7.1 (вторая в команде), оценка WhoScored – 6.6 (третья в команде).
Ливерпуль пробил бетонную оборону Эвертона
Эвертон выглядел одним из сложнейших соперников Ливерпуля на пути к чемпионству. "Ириски" не могут оторваться от зоны вылета, но в дерби показались очень организованными. Бетонная защита всем составом в стиле Симеоне. Хозяева контролировали мяч более 85% времени, но не могли пройти компактную оборону. Первого удара пришлось ждать 20 минут, а первого голевого момента – 60.
Гости отвечали даже более острыми уколами. Разгоняли их Ивоби, Ришарлисон и Гордон. Последний несколько раз врывался в чужую штрафную и претендовал на пенальти. Судья не только не поставил 11-метровый за толчок Матипа, но и дал Гордону желтую за симуляцию в похожем эпизоде. Эвертон прекрасно выглядел, учитывая уровень соперника. По xG держал равенство до середины второго тайма.
И все же Ливерпуль достиг своего. Салах наконец-то понял, что самостоятельно ничего не сделаешь, обыгрался с Ориджи и правой исполнил идеальную подачу на Робертсона. Эвертон пропустил и начал нервничать. В штрафной площадке возник пожар, Диас, Салах и Матип тоже могли забивать. А забил Ориджи. Бельгиец головой переправил мяч в сетку после паса ножницами от Диаса.
Ливерпуль победил, набрал 79 очков и продолжил преследовать Манчестер Сити (у "горожан" на одно очко больше). Эвертон с 29 баллами остался в зоне вылета, имея одну игру в запасе.
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