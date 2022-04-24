Миколенко замучил Салаха и получил приличные оценки

Виталий Миколенко закрепился в основе Эвертона. Украинец в пятом туре подряд отыграл полный матч. Адаптация к английскому футболу проходит удачно. Сегодня защитника сборной Украины ждало большое испытание – противостояние с лучшим бомбардиром АПЛ Мохамедом Салахом.

На первых секундах египтянин проскочил Миколенко и дал понять, что легкой жизни не будет. Однако уже в следующей атаке Виталий мастерски остановил Салаха. Он подстроился под фирменный трюк звезды (резкое движение влево и попытка рывка) и больше ни разу не позволил пройти себя на дриблинге. Украинец постоянно висел на Мохамеде, иногда даже буквально.

Ливерпуль усиленно давил на фланг Миколенко (60% атак за первую четверть матча), используя потенциал Салаха и Трента. Виталий с помощью Гордона и Кина отлично держал оборону. Читал игру, успевал на перехваты и разряжал ситуацию выносами. В активе Миколенко 5 отборов и 85% выигранных единоборств. Прекрасные показатели. У Салаха, соответственно, одна выигранная дуэль из 9.

В атаке не было особых шансов проявить себя. Миколенко исполнил хороший навес со штрафного на голову Ивоби – тот пробил мимо ворот. Второй кросс от украинца – на выходе Алиссон. Виталия определили одним из лучших среди гостей. Оценка SofaScore – 7.1 (лучшая в команде), оценка FotMob – 7.1 (вторая в команде), оценка WhoScored – 6.6 (третья в команде).

Ливерпуль пробил бетонную оборону Эвертона

Эвертон выглядел одним из сложнейших соперников Ливерпуля на пути к чемпионству. "Ириски" не могут оторваться от зоны вылета, но в дерби показались очень организованными. Бетонная защита всем составом в стиле Симеоне. Хозяева контролировали мяч более 85% времени, но не могли пройти компактную оборону. Первого удара пришлось ждать 20 минут, а первого голевого момента – 60.

Гости отвечали даже более острыми уколами. Разгоняли их Ивоби, Ришарлисон и Гордон. Последний несколько раз врывался в чужую штрафную и претендовал на пенальти. Судья не только не поставил 11-метровый за толчок Матипа, но и дал Гордону желтую за симуляцию в похожем эпизоде. Эвертон прекрасно выглядел, учитывая уровень соперника. По xG держал равенство до середины второго тайма.

И все же Ливерпуль достиг своего. Салах наконец-то понял, что самостоятельно ничего не сделаешь, обыгрался с Ориджи и правой исполнил идеальную подачу на Робертсона. Эвертон пропустил и начал нервничать. В штрафной площадке возник пожар, Диас, Салах и Матип тоже могли забивать. А забил Ориджи. Бельгиец головой переправил мяч в сетку после паса ножницами от Диаса.

Ливерпуль победил, набрал 79 очков и продолжил преследовать Манчестер Сити (у "горожан" на одно очко больше). Эвертон с 29 баллами остался в зоне вылета, имея одну игру в запасе.

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