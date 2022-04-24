Ливерпуль – Эвертон – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:10 - Читати українською
Ливерпуль обыграл Эвертон в рамках 34 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Виталий Миколенко изо всех сил помогал одноклубникам отбиваться от атак фаворита. Практически Эвертон только этим и занимался. Однако Ливерпуль все же пробил оборону. Сначала забил Робертсон с передачи Салаха, а затем Ориджи головой переправил мяч в сетку после паса ножницами от Диаса.
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Ливерпуль победил, набрал 79 очков и продолжил преследовать Манчестер Сити (у "горожан" на одно очко больше). Эвертон с 29 баллами остался в зоне вылета, имея одну игру в запасе.
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