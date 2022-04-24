Виталий Миколенко изо всех сил помогал одноклубникам отбиваться от атак фаворита. Практически Эвертон только этим и занимался. Однако Ливерпуль все же пробил оборону. Сначала забил Робертсон с передачи Салаха, а затем Ориджи головой переправил мяч в сетку после паса ножницами от Диаса.

Эвертон едва не остановил Ливерпуль – упорный Миколенко "покусал" Салаха и стал одним из лучших в дерби среди гостей

Ливерпуль победил, набрал 79 очков и продолжил преследовать Манчестер Сити (у "горожан" на одно очко больше). Эвертон с 29 баллами остался в зоне вылета, имея одну игру в запасе.