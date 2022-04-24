Миколенко замучив Салаха та отримав пристойні оцінки

Віталій Миколенко закріпився в основі Евертона. Українець у п'ятому турі поспіль відіграв повний матч. Адаптація до англійського футболу проходить успішно. Сьогодні на захисника збірної України чекало велике випробування – протистояння з найкращим бомбардиром АПЛ Мохамедом Салахом.

На перших секундах єгиптянин проскочив Миколенка та дав зрозуміти, що легкого життя не буде. Однак вже в наступній атаці Віталій майстерно зупинив Салаха. Він підлаштувався під фірмовий трюк зірки (різкий рух вліво та спроба ривка) і більше жодного разу не дозволив себе пройти на дриблінгу. Українець постійно висів на Мохамеді, подекуди навіть буквально.

Ліверпуль посилено тиснув на фланг Миколенка (60% атак за першу чверть матчу), використовуючи потенціал Салаха та Трента. Віталій з допомогою Гордона та Кіна майстерно тримав оборону. Читав гру, встигав на перехоплення та розряджав ситуацію виносами. В активі Миколенка 5 відборів та 85% виграних єдиноборств. Чудові показники. У Салаха, відповідно, одна виграна дуель з 9.

В атаці не було особливих шансів себе проявити. Миколенко виконав хороший навіс зі штрафного на голову Івобі – той пробив повз ворота. Другий крос від українця – на виході Аліссон. Віталія визначили одним з найкращих серед гостей. Оцінка SofaScore – 7.1 (найкраща в команді), оцінка FotMob – 7.1 (друга в команді), оцінка WhoScored – 6.6 (третя в команді).

Ліверпуль пробив бетонну оборону Евертона

Евертон виглядав одним з найскладніших суперників Ліверпуля на шляху до чемпіонства. "Іриски" не можуть відірватися від зони вильоту, але в дербі постав дуже організованим. Бетонний захист всім складом у стилі Сімеоне. Господарі контролювали м'яч понад 85% часу, але не могли пройти компактну оборону. Першого удару довелося чекати 20 хвилин, а першого гольового моменту – 60.

Гості відповідали навіть гострішими уколами. Розганяли їх Івобі, Рішарлісон та Гордон. Останній декілька разів вривався в чужий штрафний майданчик і претендував на пенальті. Суддя не лише не поставив 11-метровий за поштовх Матіпа, а ще й дав Гордону жовту за симуляцію в схожому епізоді. Евертон прекрасно виглядав, зважаючи на рівень суперника. За xG тримав рівність до середини другого тайму.

І все ж Ліверпуль досяг свого. Салах нарешті осягнув, що самотужки нічого не зробиш, обігрався з Оріджі та правою виконав ідеальну подачу на Робертсона. Евертон пропустив і почав нервувати. У штрафному майданчику виникла пожежа, Діас, Салах і Матіп також могли забивати. А забив Оріджі. Бельгієць головою переправив м'яч у сітку після пасу ножицями від Діаса.

Ліверпуль переміг, набрав 79 очок і продовжив переслідувати Манчестер Сіті (у "містян" на одне очко більше). Евертон з 29 балами залишився в зоні вильоту, маючи одну гру в запасі.

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