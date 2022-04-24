Неожиданное доверие к работоспособному Ярмоленко

Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав Вест Хэма. Впервые в этом сезоне АПЛ. Дэвид Мойес выставил экспериментальную группу атаки, оставив в запасе Антонио, Боуэна и Лансини. Вест Хэм расположился в схеме с 5 защитниками, а Ярмола получил роль правого инсайда (обычная позиция Малиновского в Аталанте) и активно смещался в центр атаки.

На минуте 30-й украинец получил шанс забить – открылся под заброс Форнальса, оказался перед воротами, но пробил неточно. Во втором тайме Андрей прорвался через правый фланг и покатил под удар Соучеку, однако чех плохо приложился к мячу. Еще был эпизод, когда Ярмола под острым углом вырвался на Менди, но проиграл дуэль голкиперу, а лайнсмен зафиксировал офсайд.

Ярмоленко постоянно предлагал дополнительный вариант построения атак, но ему не хватало динамики. Где-то раньше рванул и залез в офсайд, где-то побежал в зону, где уже есть партнер. В глубине Андрей цеплялся за мяч, фирменно прикрывая его корпусом. Не обходилось без затягивания времени и лишних касаний, однако иногда удавалось подставиться под фол.

Большую часть времени Вест Хэм проводил без мяча, поэтому Ярмоленко приходилось отрабатывать в обороне. Помечать прессинг, держать позицию, садиться глубже для помощи Цоуфалу. Андрей старался сохранять дисциплину и выиграл немало борьбы. В итоге – солидный матч от украинца, который наработал на 0,3xG. Оценка SofaScore – 6.9.

Вест Хэм не дотерпел считанные минуты

Челси больше и лучше атаковал, но до перерыва нанес лишь один удар из пределов штрафной. Во втором тайме хозяева усилили давление, но стопроцентных моментов все равно не было. Удары Вернера легко блокировали, а пушку Чалобы парировал Фабиански. Острее всех пробил Канте (что уже показатель эффективности атаки "синих").

Чем ближе к финальному свисту, тем лучше Челси прорывал оборону Вест Хэма. Фланги гостей не выдерживали нагрузки, начали появляться большие коридоры, куда вбегали хавбеки Челси. Томас Тухель усилил атаку Пулишичем, Зиешем и Лукаку. Однако "молотобойцы" терпели...

На 86-й минуте Доусон завалил Лукаку в своей штрафной. Пенальти и красная карточка. Жоржиньо подошел к мячу и бездарно пробил, снова показав себя клоуном. Не сильно, по центру – легкая добыча для голкипера.

Впрочем, Челси все-таки вырвал победу. Сильная атака левым флангом, Алонсо прострелил в центр, а Пулишич переправил мяч в сетку. Вест Хэму не хватило несколько минут, чтобы удержать ничью. "Молотобойцы" с 52 очками остались на 7 месте, а Челси, набрав 65 пунктов, закрепился в топ-3.

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