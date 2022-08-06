Миколенко стартует в АПЛ 2022/23: составы и онлайн-трансляция матча Эвертон – Челси
18:34 - Читати українською
Эвертон принимает Челси в рамках 1-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура АПЛ 2022/23 между Эвертоном и Челси пройдет в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк". Поединок начнётся в 19.30 по киевскому времени. Наш Виталий Миколенко попал в основной состав "ирисок". Трансляция встречи доступна на Setanta Sports. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".
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Стартовые составы
Эвертон:
Челси:
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