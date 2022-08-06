Эвертон принимает Челси в рамках 1-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура АПЛ 2022/23 между Эвертоном и Челси пройдет в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк". Поединок начнётся в 19.30 по киевскому времени. Наш Виталий Миколенко попал в основной состав "ирисок". Трансляция встречи доступна на Setanta Sports. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

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Стартовые составы

Эвертон:

Челси:

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