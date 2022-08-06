Евертон приймає Челсі в рамках 1-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру АПЛ 2022/23 між Евертоном і Челсі проходить у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк". Поєдинок розпочався о 19:30 за київським часом. Наш Віталій Миколенко потрапив у основний склад "ірисок". Трансляція зустрічі доступна на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

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Стартові склади

Евертон:

Челсі:

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