Миколенко стартує в АПЛ 2022/23: онлайн-трансляція матчу Евертон – Челсі
19:25 - Читать на русском
Евертон приймає Челсі в рамках 1-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру АПЛ 2022/23 між Евертоном і Челсі проходить у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк". Поєдинок розпочався о 19:30 за київським часом. Наш Віталій Миколенко потрапив у основний склад "ірисок". Трансляція зустрічі доступна на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".
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Стартові склади
Евертон:
Челсі:
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