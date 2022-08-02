"Ириски" в сезоне 2022/23 будут иметь три комплекта экипировки.

После презентации домашней синей формы и розовой выездной должно состояться представление третьего комплекта. В Twitter уже появились его первые фотографии.

Динамо будет играть в синей и желтой формах – в сети появились фото

Ожидается, что основным цветом формы будет желтый и она будет содержать синие вставки разных элементов. Пока неизвестно, связано ли сочетание таких оттенков хоть как-то с поддержкой Украины в войне против России.

Напомним, новый сезон для Миколенко и Ко начнется 6 августа поединком первого тура АПЛ против Челси. В прошлой кампании Эвертону удалось сохранить прописку в английской элите.