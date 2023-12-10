Эвертон принимает Челси 10 декабря в 16 туре АПЛ 2023/24. Виталий Миколенко противостоит Михаилу Мудрику. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Челси, стартовал в 16:00 по киевскому времени. В матче 16 тура АПЛ состоится дуэль футболистов сборной Украины. Виталий Миколенко будет играть против Михаила Мудрика. Оба попали в стартовый состав своих команд.

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После 15 туров Премьер-лиги Эвертон набрал 10 очков и занимает 17 место турнирной таблицы. Еще 10 баллов с "ирисок" сняли решением АПЛ из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Если бы не эта санкция, то команда Миколенко была бы выше Челси, у которого 19 пунктов и 10 позиция. В прошлом туре Эвертон выдал едва ли не лучший матч в сезоне, разгромив Ньюкасл (3:0), а Михаил Мудрик и компания уступили Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (1:2).

Где смотреть матч Эвертон – Челси? Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Эвертон: Пикфорд – Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко – Харрисон, Гарнер, Гуйе, Макнилл – Дукуре – Калверт-Льюин.

Челси: Санчес – Джеймс, Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья – Энцо Фернандес, Кайседо – Палмер, Галлахер, Мудрик – Броя.