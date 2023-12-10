Евертон і Челсі зіграли 10 грудня в 16 турі АПЛ 2023/24 (2:0). Рахунок і огляд матчу, в якому Віталій Миколенко протистояв Михайлу Мудрику, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Челсі, стартував о 16:00 за київським часом. Поєдинок 16 туру АПЛ ознаменувався дуеллю футболістів збірної України. Віталій Миколенко зіграв проти Михайла Мудрика – обоє потрапили у стартовий склад своїх команд. Якщо у випадку з Миколенком це було абсолютно прогнозовано, то Мудрик знову зумів виграти конкуренцію у Рахіма Стерлінга, який розпочав у запасі Челсі.

Маурісіо Почеттіно все ще не може розраховувати на низку травмованих футболістів. Лавія, Нкунку, Чілвелл, Фофана, Гюсто, Угочукву, Чалоба та Чуквуемека продовжують лікування. Найбільшою втратою Шона Дайча став Шеймус Коулмен. 35-річний капітан лише в минулому турі повернувся на поле після тривалої відсутності, але знову опинився в лазареті.

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На момент початку гри Евертон набрав 10 балів і посідав 17 місце турнірної таблиці – одразу над зоною вильоту. Рішення про позбавлення 10 очок через порушення правил фінансового фейр-плей, схоже, тільки розізлило підопічних Шона Дайча, які після отримання суворого вердикту виграли два матчі з трьох. Якби не покарання, то "іриски" в таблиці АПЛ були б вище за той же Челсі.

У минулому турі Прем'єр-ліги Евертон із Миколенком видав чи не найкращий матч у сезоні, розгромивши Ньюкасл (3:0), а Михайло Мудрик і компанія посеред тижня поступилися Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (1:2). Солідна форма Евертона переконала навіть букмекерів, які вважали команду Миколенка хай і незначним, але все ж фаворитом зустрічі на Гудісон Парк.

На третій хвилині Мудрик вперше отримав м'яч у штрафному. Вінгер збірної України випередив 38-річного Ешлі Янга і одразу ж міг стати автором асисту. Михайло покотив на Енцо Фернандеса, удар якого відбив Джордан Пікфорд. Добивання аргентинця було невдалим. Перший момент у матчі. Тут же Михайло вдало зіграв у відборі, повернувши м'яч на чужій половині. Частіше атакував Челсі саме лівим флангом, куди, окрім Мудрика, також зміщувався Енцо і підключався Кукурелья. Українська "десятка" Челсі подачею з кутового знайшов голову Бадіашиля – той пробив неточно. У Евертона на старті гри можна згадати хіба що невдалий простріл із правого флангу, на який не встиг Калверт-Льюїн. Вперед "іриски" практично не ходили.

Нарешті і Миколенко нагадав про себе. Віталій вдало зіграв на своїй половині проти Палмера і вже за кілька секунд був поблизу штрафного Челсі, але не зумів на швидкості пройти суперника. На 14-й хвилині Пікфорд потягнув м'яч після дального удару Палмера. Перестрахувався кіпер "ірисок", адже м'яч, схоже, не йшов у площину. Чи не перша особиста дуель українців – Мудрик легко проскочив Янга, але Миколенко відібрав м'яч у вінгера Челсі, вчасно змістившись на позицію центрального захисника.

Палмер у боротьбі з Миколенком намагався "намалювати" пенальті. Жовта за симуляцію від Майла Олівера, хоч гравець збірної Англії одразу підвівся і намагався дограти епізод. Ще одна атака Челсі лівим флангом. Кукурелья віддав на Мудрика, Михайло прострілив – Брентвейт виніс. Перший неточний пас українця. Перед тим всі 11 передач вінгера знайшли адресатів. У господарів Харрісон виконав ефектний удар з льоту в один дотик – сантиметри відділили від шедевра.

Вже в середині першого тайму Почеттіно отримав нову кадрову проблему. Капітан Челсі Ріс Джеймс, який останнім часом регулярно страждає від травм, знову отримав пошкодження і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Колвілл.

Черговий ривок Мудрика лівим флангом, але дуже невдала передача лівою в центр штрафного. Буквально за кілька секунд Михайло знову прострілив зліва – Броя не зміг замкнути. План Почеттіно був зрозумілий – лондонці намагалися активно запускати українця проти 38-річного Янга, який програвав у швидкості куди молодшому і швидшому опоненту. "Дідусь" таки не витримав і на 41-й хвилині пішов з поля, тримаючись за ногу. Шон Дайч випустив Нейтона Паттерсона, проти якого Мудрику стало грати значно важче.

Дісасі ледь не випустив Макнілла сам на сам з Робертом Санчесом. Французький центрбек не розрахував відскок м'яча від газону і тотально втратив позицію. Пощастило, що рефері зафіксував офсайд. До перерви у Челсі був ще удар Галлахера, який заблокував захисник. У підсумку, 0:0 за голами на Гудісон Парк після першого тайму і 1:1 за травмами правих захисників. Евертон жодного разу не пробив у площину воріт і значно менше володів м'ячем – 29 проти 71%. Попри таку солідну перевагу, лондонці теж не награли на забитий гол (0,07 на 0,20 xG).

Вже на перших секундах другої половини Мудрика знову запустили лівим флангом. Цього разу вже Пікфорд змушений був екстрено вибігати з воріт і страхувати захисників. Ще один прохід українця завершився неточним пасом, який перехопив Брентвейт.

Пішли моменти. З ударом Енцо без проблем впорався Пікфорд, а от Макнілл був куди ближчим до успіху. Потужний удар "сімки" Евертона в ефектному стрибку потягнув Санчес. Подача кутового, м'яч вибили, Миколенко був першим на підбиранні і пробив правою ногою з лінії штрафного – дууууууже неточно. У цьому ж епізоді отримав травму ще й Роберт Санчес, але кіпер Челсі все ж продовжив гру.

Продовжив, щоб пропустити. На 55-й хвилині Калверт-Льюїн після пасу Макнілла вискочив сам на сам із Санчесом. Кіпер Челсі відбив перший удар, але проти добивання Дукуре вже був безсилий. 1:0 на користь Евертона! Гольову атаку, до слова, розпочав саме Миколенко, вдало зігравши на перехопленні. А для Дукуре це вже 11-й гол в АПЛ з моменту призначення Шона Дайча головним тренером Евертона – він став найкращим бомбардиром команди в "епоху Дайча".

На 60-й хвилині Челсі міг відігратися. Гості заробили право на штрафний метрів з 20-ти. Перед м'ячем стояли Мудрик і Палмер. Пробив останній – в руки Пікфорду. І тут же Миколенко розкішно виграв силову боротьбу в Палмера, не давши вінгеру Челсі жодних шансів.

Мудрик створив – Миколенко закінчив (с). Михайло знову знайшов Енцо Фернандеса у штрафному, але удар чемпіона світу прийняв на себе Миколенко. Чудовий блок від Віталія! І ще одна розкішна дія нашого захисника у підкаті проти Стерлінга.

Мудрик заробив жовту картку на рівному місці. Здали нерви у Михайла, який обурено відкинув м'яч після свистка Майкла Олівера – одразу попередження для вінгера Челсі. Кукурелья наважився на удар з правого кута штрафного, але без проблем для Пікфорда. Спробу Стерлінга заблокував просто неймовірний сьогодні Віталій Миколенко – фантастичний поєдинок від українського лівого захисника. А як він вибив м'яч у штрафному з-під ніг Стерлінга! Топ-клас.

Приклад з Віталія взяв Тарковскі, який заблокував удар Мудрика. А на 84-й хвилині Челсі втратив ще й основного воротаря. Роберт Санчес залишив поле, а сербський кіпер Джордже Петровіч дебютував за першу команду. Тут же Мудрик міг і вилучення заробити, в'їхавши в суперника після втрати м'яча. Пощастило футболісту Челсі.

Майкл Олівер додав 7 хвилин, а на 90+2 Евертон зняв усі питання. 20-річний Льюїс Доббін буквально розстріляв Петровіча після невдалої гри кіпера на виході. Перший гол в АПЛ для молодого форварда.

2:0 – Евертон виграв третій матч з останніх 4-х. Команда Шона Дайча набрала 13 очок і відірвалася від зони вильоту на 4 пункти. Челсі опустився на 11 сходинку, маючи 19 балів. Третя поразка Мудрика і Ко в останніх 4-х турах АПЛ.

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