Эшли Коул теперь тоже будет работать с Виталием Миколенко. Он стал помощником главного тренера, сообщает официальный сайт Эвертона .

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Лэмпард высоко оценил профессионализм Коула: "Я рад, что удалось пригласить Эшли в команду. Все знают о его замечательной игровой карьере и о том, чего он достиг. Сейчас он уважаемый тренер, получивший признание за свою работу со сборной Англии U-21. Он придаст энтузиазма, ведь является очень хорошим молодым тренером, который придает силы нашему тренерскому штабу".

Эшли ответил взаимностью: "Я был в восторге, когда Фрэнк пригласил меня. Это отличная возможность, еду сюда, чтобы усердно работать и попытаться помочь Эвертону добиться успеха. Шанс снова воссоединиться с Фрэнком был еще одним огромным преимуществом. Он отличный менеджер и руководитель".

Напомним, 41-летний англичанин за время своей карьеры успел стать не только легендой Челси (338 матчей) и Арсенала (228 поединков), но и сборной Англии (107 встреч). Когда он повесил бутсы на гвоздь, стал наставником молодежки "синих", а летом 2021 года вошел в тренерский штаб "Трех львов" U-21.

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