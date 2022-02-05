Кубок Англии, 1/16 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (пен.), 57 – Карвалью, 4

Встречались лидеры АПЛ и Чемпионшипа. Зинченко впервые в 2022 году попал в заявку Сити, но ограничился лишь лавой запасных.

Челси не без проблем одолел Плимут в Кубке Англии – роскошный гол пяткой от капитана, Кепа взял пенальти на 117 минуте

Начало матча получилось ураганным. Уже на 4-й минуте счет открыл 19-летний талант Фулхэма Фабио Карвалью, который недавно был в шаге от подписания контракта с Ливерпулем. Подопечные Гвардиолы пришли в себя очень быстро, перевернув все с ног на голову за 9 минут. Хаос в штрафной гостей завершился точным ударом Гюндогана, а Стоунз замкнул подачу де Брюйне с углового.

Команды несколько успокоились и до перерыва не забивали. Манчестер Сити отложил все силы на ударный старт второй половины. Марез к ассисту на Гюндогана добавил дубль. Сначала алжирец реализовал пенальти, а затем капитан соперника Рим неудачно подставился под прострел Рияда.

Зинченко появился на 67-й минуте, заменив Канселу. Украинец успел начать атаку, завершившуюся голом юного Делапа. Впрочем, праздник 18-летнего парня испортил лайнсмен – офсайд. Соперники спокойно доиграли последние минуты, больше думая о следующих поединках в своих чемпионатах.

Ярмоленко организовал победный гол на последних секундах, спасши Вест Хэм от грандиозного позора в Кубке Англии