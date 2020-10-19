"В настоящее время мы расследуем ряд оскорбительных твитов, сделанных в отношении двух футболистов Эвертона. Язык, используемый в сообщениях, абсолютно неприемлем, и мы очень серьезно относимся к этим сообщениям.

Пикфорд избежал наказания за злосчастный подкат против ван Дейка

Детективы делают запросы, чтобы установить личности тех, кто разместил твиты. Когда мы обнаружим правонарушителей, мы примем меры для привлечения виновных к ответственности", – приводит заявление полиции BBC.

Отметим, что Пикфорд в начале игры серьезно травмировал ван Дейка, который, по пессимистическим прогнозам, может пропустить сезон 2020/21. Ришарилсон же пошел в жесткий стык против Тьягу Алькантары и чудом не травмировал испанца.

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