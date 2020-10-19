"У поточний час ми розслідуємо ряд образливих твітів, зроблених щодо двох футболістів Евертона. Мова, що використовується у повідомленнях, абсолютно неприйнятна, і ми дуже серйозно ставимося до цих повідомлень.

Пікфорд уник покарання за злощасний підкат проти ван Дейка

Детективи роблять запити, щоб встановити особи тих, хто розмістив твіти. Коли ми виявимо правопорушників, ми вживемо заходів для притягнення винних до відповідальності", – наводить заяву поліції BBC.

Зазначимо, що Пікфорд на початку гри серйозно травмував ван Дейка, який, за песимістичними прогнозами, може пропустити сезон 2020/21. Рішарілсон же пішов у жорсткий стик проти Тьягу Алькантари та дивом не травмував іспанця.

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