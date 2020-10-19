Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд не будет дисквалифицирован за грубый подкат против защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка, приведший к серьезной травме нидерландца.

Футбольная ассоциация Англии не будет наказывать вратаря сборной Англии за грубые действия против центрбека "красных", сообщает Sky Sports.

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Ранее появилась информация, что Пикфорд может получить 3-матчевый бан из-за травмы ван Дейка. Кипер въехал ногой в колено защитника и тот вынужден был покинуть поле уже в дебюте мерсисайдского дерби. Обследование выявило у центрбека разрыв связок колена и тот может пропустить 7-8 месяцев.

Арбитр матча Майкл Оливер не показал Пикфорду даже желтой карточки, поскольку посчитал эпизод исчерпанным – ван Дейк находился в офсайде.

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