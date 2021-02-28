"Судья сказал Магуайру: "Если я назначу пенальти, то это вызовет много шума впоследствии". Поэтому я не знаю, что там произошло.

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Магуайр сказал, что там был пенальти. Ему сказали, что это пенальти после просмотра VAR, поэтому... Я не уверен. Я не понимаю. Если арбитр собирается остановить игру, вы думаете, что он собирается назначить пенальти. Мы владели мячом, мы атаковали, этот VAR вызвал путаницу.

Если это не было пенальти, арбитры могли бы просто продолжить игру и не останавливать ее. Я не собираюсь жаловаться на это, потому что не думаю, что одна из команд сделала достаточно для победы", – отметил Шоу в послематчевом комментарии.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Челси расписали вторую нулевую ничью друг с другом в текущем сезоне, а скандальный эпизод случился на 14-й минуте, когда Хадсон-Одой рукой задел мяч в штрафной, однако арбитр после просмотра видеоповтора не назначил пенальти.

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