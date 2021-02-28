"Суддя сказав Магуайру: "Якщо я призначу пенальті, то це викличе багато шуму згодом".Тож я не знаю, що там сталося.

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Магуайр сказав, що там був пенальті. Йому сказали, що це пенальті після перегляду VAR, тому... Я не впевнений. Я не розумію. Якщо арбітр збирається зупинити гру, ви думаєте, що він збирається призначити пенальті. Ми володіли м'ячем, ми атакували, цей VAR викликав плутанину.

Якщо це не було пенальті, арбітри могли б просто продовжити гру і не зупиняти її. Я не збираюся скаржитись на це, тому що не думаю, що одна з команд зробила достатньо для перемоги", – зазначив Шоу в післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Челсі розписали другу нульову нічию один з одним в поточному сезоні, а скандальний епізод трапився на 14-й хвилині, коли Хадсон-Одой рукою зачепив м'яч у штрафному, проте арбітр після перегляду відеоповтору не призначив пенальті.

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