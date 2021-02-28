"Це викличе багато шуму": арбітр шокував Манчестер Юнайтед рішенням не призначати пенальті у ворота Челсі
Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу розповів про досить дивне рішення арбітра у матчі 26-го туру АПЛ проти Челсі.
"Суддя сказав Магуайру: "Якщо я призначу пенальті, то це викличе багато шуму згодом".Тож я не знаю, що там сталося.
Манчестер Юнайтед заплатить Кавані солідну компенсацію, якщо відмовиться від форварда влітку
Магуайр сказав, що там був пенальті. Йому сказали, що це пенальті після перегляду VAR, тому... Я не впевнений. Я не розумію. Якщо арбітр збирається зупинити гру, ви думаєте, що він збирається призначити пенальті. Ми володіли м'ячем, ми атакували, цей VAR викликав плутанину.
Якщо це не було пенальті, арбітри могли б просто продовжити гру і не зупиняти її. Я не збираюся скаржитись на це, тому що не думаю, що одна з команд зробила достатньо для перемоги", – зазначив Шоу в післяматчевому коментарі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Челсі розписали другу нульову нічию один з одним в поточному сезоні, а скандальний епізод трапився на 14-й хвилині, коли Хадсон-Одой рукою зачепив м'яч у штрафному, проте арбітр після перегляду відеоповтору не призначив пенальті.
Челсі та Манчестер Юнайтед переможця не виявили – "дияволи" засушили ще один топ-матч і не пустили Тухеля в зону ЛЧ