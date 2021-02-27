Похоже, нападающий Юнайтед Эдинсон Кавани останется в лагере "красных дьяволов" еще на следующий сезон.

Если Манчестер Юнайтед решит летом попрощаться с 34-летним Эдинсоном Кавани, то будет вынужден заплатить футболисту 2 млн евро, сообщает ESPN.

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В соглашении о сотрудничестве между сторонами указана опция проглонгации контракта еще на сезон. Стоит отметить, если уругваец сам захочет уйти летом, то никакие компенсации не предусмотрены. Сейчас в клубе довольны игроком. Напомним, Эдинсон осенью присоединился к МЮ на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 17 матчей, в которых отметился 6-ю голами и двумя ассистами.

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