Еще несколько дней назад Клопп активно протестовал против проведения двух матчей за 48 часов. В итоге, поединок Ливерпуля все же перенесли, а Лестер, победивший мерсисайдцев, сыграл два поединка за двое суток. Немец отметил команду Брендана Роджерса, выдержавшую этот ритм.

Расточительство Салаха в видеообзоре матча Лестер – Ливерпуль – 1:0

"Ливерпуль не был похож сам на себя. Начали хорошо, мне даже не понравилось, с какой большой интенсивностью мы действовали, но иногда такое случается. Но потом команда потеряла ритм и не смогла его вернуть. По крайней мере, были моменты, когда могли играть гораздо лучше.

Один парень постоянно утверждал, что нельзя играть 26 и 28 декабря. Сыграл только 28-го и проиграл команде, которая играла и 26-го, и 28-го. Это выглядит смешно, знаю. Считаю, что Лестер выиграл заслуженно. Мы не планировали разрешить Ман Сити оторваться. Если Ливерпуль будет играть так, как с Лестером, нам не придется думать о том, как их догнать. Найти объяснение сегодняшней неудачной игре – вот моя главная задача, а не переживать об отставании от Манчестер Сити.

Незабитый пенальти Салаха? Обычно он забивает в таких ситуациях, но сейчас этого не сделал. Это где-то отобразило всю игру. Мохамед – часть команды, и обычно он также лучше в игре, как и вся команда", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

После 20 туров Премьер-лиги "красные" занимают второе место турнирной таблицы, а следующий матч сыграют против Челси, у которого тоже 41 пункт. Манчестер Сити оторвался на 6 очков.

Лестер победил Ливерпуль: отскок "лис", провал атаки "красных" и тяжелый удар по чемпионским амбициям мерсисайдцев