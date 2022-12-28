Ливерпуль подходил к выездной встрече против Лестера с 6-очковым отставанием от Манчестер Сити, однако у мерисайдцев был матч в запасе. Осечку допускать было недопустимо, однако соперник был очень серьёзным – "лисы" всего три дня назад чуть не устроили камбэк на Этихаде после 0:4. И это при потере Дака, Перрейры, Сёюнджю, Эванса и Барнса.

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Гости вышли практически в оптимальном составе (не хватало только Робертсона) и стартовали очень активно. Впрочем, взять подопечных Брендана Роджерса на кураже не получилось – Лестер отвечал атакой на атаку. Большинство попыток обострения в исполнении обоих коллективов в первые 14 минут не впечатляли, но на 15-й оборона хозяев допустила грубую ошибку – Ндиди в собственной штрафной ударил Салаха по ногам. Пенальти!

Сам же Мо принялся исполнять приговор. Никто не сомневался во взятии ворот, ведь Салах за всё время выступлений в АПЛ не реализовал всего один "11-метровый" – впрочем, его выстрел парировал Шмейхель! Салах тут же сыграл на добивании, нанеся удар головой в пустые ворота, однако теперь переклаадина спасла "лис"! Нападающий попытался пробить и с третьей попытки – впрочем, она уже была совсем неточной.

В середине второго тайма команды продолжили обмениваться атаками, причем Ливерпуль ощутимо превосходил в остроте и активности. Так, на 23-й минуте Хендерсон замыкал подачу Окслейда-Чемберлейна ударом головой метров с 6-ти, на 29-й Жота получил скидку и оказался прямо перед Шмейхелем, а на 32-й Салах влетел на край штрафной и мощно зарядил в ближний угол – во всех этих ситуациях Каспер спас "лис"! Лестер огрызнулся выстрелами Варди и Мэддисона из пределов штрафной, однако попытку Джейми успел накрыть Матип, а Джеймсу немножко не хватило точности.

В заключительной части первого тайма Ливерпуль продолжил давление. В частности, после навесов от Александера-Арнольда могли забивать Хендерсон и Жота – впрочем, попасть в створ с выгодных позиций им не удалось. В итоге футболисты отправились отдыхать при нулях на табло.

После перерыва содержание игры не изменилось. Мерсисайдцы продолжали доминировать, а Лестер время от времени контратаковал (правда, безуспешно). На 55-й минуте такой футбол должен был завершаться взятием ворот "лис", но Мане после проникающей передачи Жоты и выхода один на один со Шмейхелем выстрелил над перекладиной. Сразу после этого последовали замены: Клопп вместо Окслейда-Чемберлейна выпустил Кейта, а Брендан Роджерс бросил в бой Тилеменса и Лукмана – Чаудри и Ихеаначо сели на лавку.

Ход бывшего наставника Ливерпуля сработал уже через три минуты: Дьюсбери-Хол прорвался по левому флангу и отдал пас в зону перед штрафной на Лукмана, а тот вошел внутрь на дриблинге – в завершении же эпизода нападающий пробил из-под ван Дейка в ближний угол. 1:0! Лестер повёл в счёте.

Казалось бы, ничего ужасного. У мерсисайдцев было ещё более 30 минут впереди, однако первые 20 из них неприятно удивили болельщиков "красных" – команда Юргена Клоппа ничего интересного у ворот "лис" не создала. Было лишь доминирование и огромное количество атак, которым не хватало последнего паса. Лестер не был идеальным в обороне, но держался крепко.

Аж в эндшпиле встречи давление Ливерпуля приняло какие-то конкретные формы. Гости начали заваливать штрафную кроссами, которые приводили к угловым. Так, на 82-й минуте подачу Александера-Арнольда замкнул Жота (мимо ворот), на 86-й удар ван Дейка после корнера парировал Шмейхель, а на 89-й очередной угловой завершился замыканием Мане в левый угол – неточно!

В конце концов ,финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Лестера. "Лиса" набрали 25 очков и поднялись на 9-е место в таблице, а Ливерпуль остался вторым с 41 зачётным баллом в активе. Мерсисайдцы при равенстве матчей отстают от Манчестер Сити на 6 пунктов и имеют одинаковое количество очёк с Челси – кстати, в следующем туре "красные" встретятся именно с подопечными Томаса Тухеля.

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