"Играть два матча 26 и 28 декабря – это какая-то шутка? Почему бы не перенести одну игру на 29 число? Ничего не имею против Boxing Day, это английская традиция, но проводить поединки настолько часто – неправильно. Именно в этот период игроки очень часто травмируются, это нужно учитывать.

Клопп предъявил нефутбольное требование для потенциальных новичков Ливерпуля

Взгляните на эту ситуацию, оцените нагрузку на футболистов. Нужно найти какое-нибудь решение. Нельзя заставлять людей играть дважды в течение двух дней. Это совершенно неправильно и ненормально", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

После 18-ти туров Ливерпуль занимает второе место АПЛ. Отставание "красных" от Манчестер Сити составляет 3 очка. Двадцать шестого декабря мерсисайдцы сыграют с Лидсом, а уже во вторник, 28 числа, – с Лестером.

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