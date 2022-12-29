Лестер обыграл Ливерпуль в 20-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Роскошную возможность выйти вперед имели мерсисайдцы, но Салах не реализовал пенальти, которое и сам заработал. Первый выстрел египтянина парировал Шмейхель, а на добивании удар взяла на себя перекладина.

Лестер удержал сенсационную победу над Ливерпулем – мерсисайдцы отпустили Манчестер Сити в отрыв