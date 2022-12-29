Расточительство Салаха в видеообзоре матча Лестер – Ливерпуль – 1:0
08:27 - Читати українською
Лестер обыграл Ливерпуль в 20-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Роскошную возможность выйти вперед имели мерсисайдцы, но Салах не реализовал пенальти, которое и сам заработал. Первый выстрел египтянина парировал Шмейхель, а на добивании удар взяла на себя перекладина.
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Лестер реализовал один из немногих моментов: Лукман неплохо сориентировался в штрафной и результативно пробил в ближний угол. Ливерпуль теперь отстает от лидера Манчестера Сити на 6 очков, Лестер расположился в середине таблицы АПЛ.
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