Ще кілька днів тому Клопп активно протестував проти проведення двох матчів за 48 годин. Зрештою, поєдинок Ліверпуля все ж перенесли, а Лестер, який обіграв мерсисайдців, таки зіграв два поєдинки за дві доби. Німець відзначив команду Брендана Роджерса, яка витримала цей ритм.

Марнотратство Салаха у відеоогляді матчу Лестер – Ліверпуль – 1:0

"Ліверпуль не був схожим на себе. Почали добре, мені навіть не сподобалося, з якою великою інтенсивністю ми діяли, але іноді таке трапляється. Але потім команда втратила ритм і не змогла його повернути. Принаймні, були моменти, коли могли грати набагато краще.

Один хлопець постійно стверджував, що не можна грати 26 та 28 грудня. Зіграв лише 28-го та програв команді, яка грала і 26-го, і 28-го. Це виглядає смішно, знаю. Вважаю, що Лестер виграв заслужено. Ми не планували дозволити Ман Сіті відірватися. Якщо Ліверпуль гратиме так, як із Лестером, то нам не доведеться думати про те, як їх наздогнати. Знайти пояснення сьогоднішній невдалій грі – ось моє головне завдання, а не переживати про відставання від Манчестер Сіті.

Незабитий пенальті Салаха? Зазвичай він забиває в таких ситуаціях, але зараз не зробив цього. Це десь відобразило всю гру. Мохамед – частина команди, і зазвичай він також кращий у грі, як і вся команда", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Після 20-ти турів Прем'єр-ліги "червоні" посідають другу сходинку турнірної таблиці, а наступний матч зіграють проти Челсі, в якого теж 41 пункт. Манчестер Сіті відірвався на 6 очок.

Лестер переміг Ліверпуль: відскок "лисиць", провал атаки "червоних" і важкий удар по чемпіонських амбіціях мерсисайдців