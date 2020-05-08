"Это влияет на здоровье моей семьи и маленьких детей": одноклубник Зинченко пожаловался на травлю со стороны прессы

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер недоволен чрезмерным вниманием прессы к его личной жизни.

"Мне кажется, что я достаточно долго молчал. С учетом последней статьи, опубликованной обо мне и моей семье, я чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как публично выступить. Недавно я пережил один из самых сложных периодов в моей жизни, за который я должен полностью отвечать. Однако теперь я чувствую, что меня преследуют. Это больше не влияет только на меня, это влияет на здоровье моей семьи и маленьких детей.

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В среду я отправился в Шеффилд, чтобы подарить моей сестре поздравительную открытку и подарок, а также поговорить с одним из немногих, кому, как я считаю, могу доверять. Она обняла меня, чтобы напомнить, как сильно она заботится и меня любят. Что я должен был сделать – оттолкнуть ее? Затем я отправился к дому моих родителей, чтобы забрать домашнюю еду. Опять же, это было очень трудное время для них: все, что я пережил в своей жизни, они пережили со мной.

Что сделали мои родители и сестра, чтобы их частную жизнь нарушали, когда фотографы следят за мной по домам? Я постоянно чувствую, что за мной следят. Я даже не чувствую себя в безопасности в пределах своего дома – почему они должны чувствовать себя так же? Кто этого заслуживает?" – обратился Уокер в своем Twitter.

Напомним, одноклубника Зинченко во время карантина поймали за развлечениями с проститутками, а недавно он несколько раз нарушал правила изоляции, наведываясь к своим родственникам.

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