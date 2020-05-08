"Це впливає на здоров'я моєї сім'ї та маленьких дітей": одноклубник Зінченка поскаржився на цькування з боку преси

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер невдоволений надмірною увагою преси до його особистого життя.

"Мені здається, що я досить довго мовчав. З урахуванням останньої статті, опублікованої про мене і мою сім'ю, я відчуваю, що у мене немає іншого вибору, крім як публічно виступити. Нещодавно я пережив один з найскладніших періодів в моєму житті, за який я повинен повністю відповідати. Однак тепер я відчуваю, що мене переслідують. Це більше не впливає тільки на мене, це впливає на здоров'я моєї сім'ї та маленьких дітей.

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У середу я відправився в Шеффілд, щоб подарувати моїй сестрі вітальну листівку і подарунок, а також поговорити з одним з небагатьох, кому, як я вважаю, можу довіряти. Вона обійняла мене, щоб нагадати, як сильно вона піклується і що мене люблять. Що я повинен був зробити – відштовхнути її? Потім я вирушив до будинку моїх батьків, щоб забрати домашню їжу. Знову ж таки, це був надзвичайно важкий час для них: все, що я пережив у своєму житті, вони пережили зі мною.

Що зробили мої батьки і сестра, щоб їхнє приватне життя порушилось, коли фотографи слідкують за мною по домівках? Я постійно відчуваю, що за мною стежать. Я навіть не відчуваю себе в безпеці в межах свого будинку – чому вони повинні почуватися так само? Хто цього заслуговує?" – звернувся Вокер у своєму Twitter.

Нагадаємо, одноклубника Зінченка під час карантину спіймали за розвагами з повіями, а нещодавно він кілька разів порушував правила ізоляції, навідуючись до своїх родичів.

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