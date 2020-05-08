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"Уже едет крыша": Зинченко надоело терпеть в Манчестере

10:41 103 Читати українською
"Уже едет крыша": Зинченко надоело терпеть в Манчестере
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко признался, что карантин и отсутствие футбола даются ему очень тяжело.

"Если описать карантин в трех словах: "невозможно больше терпеть". На самом деле, каждый соскучился по футболу, уже крыша едет.

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Судя по Instagram, большинство ребят находятся дома. Гюндоган, Сане, Отаменди и Агуэро остались в Манчестере, Канселу и Бернарду в Португалии, бразильцы в Бразилии. В общем чате активности мало, у всех семьи, дети, свои заботы. Все шутят, что это самая скучная группа в мире", – цитирует Зинченко сайт телеканала Футбол.

Напомним, Манчестер Сити проводил свой последний матч два месяца назад, после чего АПЛ ушла на вынужденную паузу.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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