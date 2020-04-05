Партнер Зинченко нарушил карантин ради секса с проститутками, а затем призвал всех сидеть дома – Гвардиола свирепствует

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер не может без скандалов, но на этот раз он зашел слишком далеко.

29-летний футболист, который представляет Англию на международной арене, дерзко нарушил карантин, чтобы вместе с товарищем устроить оргию в загородных апартаментах, информирует британский таблоид The ​​Sun. Однако, еще больше фанов разозлил тот факт, что вскоре после вечеринки Уокер призвал всех оставаться дома с целью предотвращения распространения COVID-19.

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Одна из девушек призналась, что подопечный Гвардиолы пригласил их на трехчасовой "секс-сеанс". Уокер не первый раз раздражает поклонников "горожан" на карантине. Он и еще несколько звездных игроков (Деле Алли, Рияд Марез, Джеймс Мэддисон, Бен Чилвелл) был замечен в конце марта в разных пабах Лондона, пока пандемия продвигалась Великобританией.

На этот раз Уокер решил развлечься с 21-летней Луизой Макнамарой и другой бразильской проституткой в ​​графстве Чешир, где футболист арендует помещение за 9 тысяч евро в месяц. Скандальный защитник вроде бы уже извинился перед своим клубом, но английские СМИ уверяют, что Манчестер Сити рассматривает показательные жесткие санкции в отношении нарушителя. По показаниям Луизы, она возвращалась на такси поздно вечером, за считанные часы до того, как Уокер призвал британских граждан соблюдать самоизоляцию.

Женщина работает в агентстве Манчестера. Ей сообщили о вызове от "статусного клиента", который ищет кого-то с "высшей квалификацией". Водитель доставил ее по адресу: "На дворе меня встретил его товарищ". Уокер пытался сохранить свое имя в тайне, но девушки быстро узнали, что имеют дело с известным игроком. Им даже удалось сделать несколько совместных фото, на которых Кайл открывает холодильник в нижнем белье.

Луиза рассказывает, что с ними рассчитались заранее, обе получили по 2,5 тыс. евро. Около двух часов ночи они покинули поместье. На фото Уокера можно заметить за подсчетом денег. "Кайл действительно должен оценивать ситуацию лучше. Сначала он приглашает незнакомых людей к себе, чтобы заниматься сексом, а потом читает лекцию о необходимости оставаться дома. Он – лицемер, который подвергает людей опасности", – жалуется эффектная брюнетка.

Интересно, что в прошлом году партнер Зинченко покинул свой особняк стоимостью в 3,5 миллиона фунтов после того, как звезда реалити-шоу Лаура Браун призналась в отношениях с футболистом. Девушка заявила в разговоре со своим другом, который стал доступным The Sun, что занималась любовью с Кайлом в его Бентли, стоимостью примерно 200 тысяч фунтов. Модель Энни Килнер, которая сопровождала Уокера на ЧМ-2018, а также родила ему 3-х детей, не простила роман на стороне. "Он опускается на дно. Его поведение недопустимо как для профессионала такого уровня. Тренер не на шутку разозлился", – цитирует издание источник из ближайшего окружения Уокера.

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