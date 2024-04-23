Манчестер Юнайтед позволил Ковентри отыграться с 0:3 и сумел одолеть соперника из Чемпионшипа только в серии послематчевых пенальти. Тен Хагу был задан вопрос, понимает ли он, почему реакция на выход МЮ в финал Кубка Англии вызвала настолько сильную критику в его адрес.

"Обычно он забивает, мы тренируем пенальти": Тен Хаг защитил звезду Манчестер Юнайтед и оценил победу в Кубке Англии

"Нет, абсолютно не понимаю. Кто-то мне задал вопрос после этой игры о том, стыдно ли мне. Нет! Это вам должно быть стыдно за такие вопросы. В футболе главное – результат. Мы дошли до финала дважды за два года. Я как тренер выхожу в четвёртый финал Кубка за четыре года. Комментарии СМИ - абсолютный позор", – цитирует нидерландца ВВС.

Напомним, что в финале Кубка Англии Манчестер Юнайтед встретится второй год подряд с Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед драматично вышел в финал Кубка Англии – соперник совершил камбэк с 0:3 и дотянул до серии пенальти