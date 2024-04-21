"Потрясающий матч, но и странный. Мы полностью контролировали игру в течение долгого времени, а в финальной части просто отдали преимущество. Но мы проявили стойкость и одержали победу в серии пенальти.

Рекорд манкунианцев и фейл Каземиро в стиле звезды Ман Сити в видеообзоре матча Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед – 3:3

Мы контролировали игру 75 минут, а за то, что произошло в следующие 15, следует похвалить Ковентри. Нам нужно прибавлять. Мы много об этом говорим. Для начала нужно поставить себя в выигрышное положение, но потом нужно довести дело до конца. Но мы в такие моменты совершаем ошибки и не выполняем обязанности.

Нельзя сказать, что у этой команды неправильный менталитет, потому что сегодня мы проявили свой характер, но в финальной части игры не хватало дисциплины. Нам нужно держать мяч, делать правильные передачи, стремиться забить и также надежно обороняться. Дело во взаимодействии - его нужно улучшить.

Перед пенальти я сказал игрокам придерживаться плана. Я был уверен, что мы победим. Каземиро обычно забивает, мы здорово тренируем пенальти.

В этом сезоне было много взлетов, но также и много падений. Победа в Кубке Англии не делает его успешным, мы хотим выиграть больше. Мы встретимся с лучшей командой мира (Манчестер Сити), но мы показали в прошлом сезоне, что если мы выполняем наш план в течение 90 минут, у нас есть шанс на победу", – цитирует BBC наставника манкунианцев.

Напомним, что в финале Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграет с Манчестер Сити. Встреча запланирована на 25 мая.

Манчестер Юнайтед драматично вышел в финал Кубка Англии – соперник совершил камбэк с 0:3 и дотянул до серии пенальти