Манчестер Юнайтед дозволив Ковентрі відігратися з 0:3 і зумів здолати суперника з Чемпіоншипа тільки в серії післяматчевих пенальті. Тен Хагу поставили запитання, чи розуміє він, чому реакція на вихід МЮ у фінал Кубка Англії викликала настільки сильну критику на його адресу.

"Зазвичай він забиває, ми тренуємо пенальті": Тен Хаг захистив зірку Манчестер Юнайтед і оцінив перемогу у Кубку Англії

"Ні, абсолютно не розумію. Хтось мені поставив запитання після цієї гри про те, чи соромно мені. Ні! Це вам має бути соромно за такі питання. У футболі головне – результат. Ми дійшли до фіналу двічі за два роки. Я як тренер виходжу в четвертий фінал Кубка за чотири роки. Коментарі ЗМІ – абсолютна ганьба", – цитує нідерландця ВВС.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед зустрінеться другий рік поспіль із Манчестер Сіті.

Манчестер Юнайтед драматично вийшов у фінал Кубка Англії – суперник здійснив камбек з 0:3 та дотягнув до серії пенальті