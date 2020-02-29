Бавария со скандалом разгромила Хоффенхайм, Боруссия Д переиграла Фрайбург: 24-й тур Бундеслиги, суббота

В рамках 24-го тура чемпионата Германии было проведено четыре матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 24-й

Боруссия Д – Фрайбург – 1:0

Гол: Санчо, 15

Хоффенхайм – Бавария – 0:6

Голы: Гнабри, 2, Кимми, 7, Зиркхее, 15 Коутинью, 33, 47, Горецка, 62

Аугсбург – Боруссия М – 2:3

Голы: Лёвен, 57, Финнбогасон, 83 – Бенсебаини, 49, Штиндль, 53, 79

Майнц – Падерборн – 2:0

Голы: Квайсон, 29 Онисиво, 37

Боруссия Дортмунд в родных стенах принимала Фрайбург. Открыть счёт "шмелям" удалось довольно быстро: уже на 15-й минуте Азар ворвался на левый край штрафной и выкатил передачу на пустые ворота Санчо – 1:0. Впрочем, после этого гости упёрлись, не желая пропускать, а дортмундцы не только обнаружили слабую реализацию, но и кучу контратак пропустили. Тем не менее, сравнять Фрайбургу так и не удалось. Боруссия празднует минимальную победу.

Бавария устроила настоящую резню в выездном матче с Хоффенхаймом. Уже на 2-й минуте Гнабри в красивом прыжке открыл счёт с кросса Мюллера, на 7-й Киммих ударом метров с 20-ти забил второй гол, а на 15-й Зиркзее зацепился за отскок и расстрелял ворота с близкого расстояния – 0:3 . На 33-й и 47-й минутах двумя блестящими мячами отличился Коутинью, а Гореца, появившись на поле на 56-й минуте, на 62-й уже забивал Хоффенхайму шестой гол.

После этого произошел скандальный эпизод. Болельщики из Мюнхена развернули баннеры, которые оскорбляли владельца Хоффенхайма Дитмара Хоффа и называли его "сыном шлюхи", вследствие чего матч приостановили. После возобновления игры команды просто устроили перепас между собой.

В поединке между Аугсбургом и Боруссией М с голами до перерыва не сложилось, но в первые 11 минут второго тайма их было три. Два из них принадлежали гладбахцам: на 49-й минуте Штиндль с центра штрафной сбросил мяч под удар Плеа, а на 53-й Ларс и сам забил с той же точки – хозяева ответили точным ударом Лёвена головой на 57-й. На 79-й минуте Штиндль, казалось бы, поставил точку в матче, забив третий гол Боруссии, однако на 83-й Финнбогасон выстрелом с острого угла возродил интригу в противостоянии. К сожалению для Аугсбурга, отыграться так и не удалось – Боруссия М победила.

Майнц дома довольно легко расправился с последней командой чемпионата – Падерборном. Хозяева вырвались на 29-й минуте благодаря классному удару Квайсона в левый нижний угол со средней дистанции, а на 37-й гости пропустили во второй раз. Снова в центре внимания оказался Квайсон, который ассистировал Онисиво – 2:0. Именно с этим счётом матч и подошел к концу.