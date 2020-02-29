Теннисный разгром в видеообзоре матча Хоффенхайм – Бавария – 0:6

Бавария не заметила Хоффенхайм (6:0) в матче 24 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Мюнхенцы раз сверхмощных провели дебют игры, забив три мяча за 15 минут. 18-летний форвард Джошуа Зиркзее впервые вышел в основе и своим голом также присоединился к "вечеринке".

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Коутинью успел увеличить преимущество Баварии до перерыва, а на 47-й минуте оформил дубль. Последний гвоздь в гроб Хоффенхайма вогнал Горецка – 6:0, которые привычны для тенниса, но никак не для футбола.