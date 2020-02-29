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Теннисный разгром в видеообзоре матча Хоффенхайм – Бавария – 0:6

19:56 88 Читати українською
Теннисный разгром в видеообзоре матча Хоффенхайм – Бавария – 0:6
Хоффенхайм – Бавария – 0:6 – видео голов и обзор матча

Бавария не заметила Хоффенхайм (6:0) в матче 24 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор встречи.

 
Серж Гнабри 2’
Йозуа Киммих 7’
Джошуа Зиркзее 15’
Филиппе Коутиньо 33’
Филиппе Коутиньо 47’
Леон Горецка 62’
2’ Серж Гнабри
7’ Йозуа Киммих
15’ Джошуа Зиркзее
33’ Филиппе Коутиньо
47’ Филиппе Коутиньо
62’ Леон Горецка

Мюнхенцы раз сверхмощных провели дебют игры, забив три мяча за 15 минут. 18-летний форвард Джошуа Зиркзее впервые вышел в основе и своим голом также присоединился к "вечеринке".

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Коутинью успел увеличить преимущество Баварии до перерыва, а на 47-й минуте оформил дубль. Последний гвоздь в гроб Хоффенхайма вогнал Горецка – 6:0, которые привычны для тенниса, но никак не для футбола.

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