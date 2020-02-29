Пешеходный футбол без ударов – Бавария и Хоффенхайм оригинально наказали фанатов, которые едва не сорвали матч

Игроки Хоффенхайма и Баварии / Фото из открытых источников

Игроки Баварии и Хоффенхайма решили просто остановиться в последние 10 минут очного матча в рамках 24 тура Бундеслиги.

Команды продемонстрировали свое недовольство действиями мюнхенских ультрас, которые едва не сорвали матч, унижая владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа.

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Соперники просто котили мяч друг другу, даже не думая об атаках. Игроки спокойно разговаривали между собой, ожидая финального свистка. Стоит отметить, что большинство болельщиков на трибунах приветствовали такие действия аплодисментами.

Фанаты Баварии были не единственными, кто оскорблял Хоппа в отчетном туре Бундеслиги. Ультрас Боруссии Д и Кельна на матчах своих команд также отличились открытой неприязнью к владельцу Хоффенхайма.

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