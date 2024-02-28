Лутон – Ман Сити – 2:6 – видеообзор матча с 5 голами Холанда и покером ассистов де Брюйне
08:30 - Читати українською
Манчестер Сити разорвал Лутон в 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Ман Сити еще до перерыва громил хозяев благодаря взаимодействию Холанда и де Брюйне. Норвежец оформил хет-трик – все голы с передач Кевина. Джордан Кларк дублем сделал намек на камбек, но ничего из этого не вышло.
Манчестер Сити уничтожил Лутон в 1/8 Кубка Англии – Холанд забил 5 голов, ассистентский покер Де Брюйне
Холанд оформил еще два мяча – четвертый снова с паса де Брюйне, а в пятом "изменил" бельгийцу с Бернарду. Теннисное избиение довершил Ковачич, установив финальные 6:2.
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