Ман Сити еще до перерыва громил хозяев благодаря взаимодействию Холанда и де Брюйне. Норвежец оформил хет-трик – все голы с передач Кевина. Джордан Кларк дублем сделал намек на камбек, но ничего из этого не вышло.

Манчестер Сити уничтожил Лутон в 1/8 Кубка Англии – Холанд забил 5 голов, ассистентский покер Де Брюйне

Холанд оформил еще два мяча – четвертый снова с паса де Брюйне, а в пятом "изменил" бельгийцу с Бернарду. Теннисное избиение довершил Ковачич, установив финальные 6:2.