Игорь Харатин, Евгений Макаренко, Богдан Леднев, Иван Петряк и Артем Шабанов на мини-дипломатическом уровне пытаются помочь своей Родине в условиях войны с путинским режимом.

"Обращаемся к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не на словах, а на действиях выразить поддержку Украине из-за военного вторжения России.

"Спасибо всем полякам, которые поддерживают нас в это тяжелое время": Харатин записал видеообращение

Срочно требуем применить к России самый сильный пакет санкций, отключить от системы SWIFT, поддержать введение миротворцев ООН, помочь Украине оружием.

Это Третья мировая война, начатая нацистской Россией. Это не просто российско-украинский конфликт", – говорится в сообщении Харатина в соцсетях.

Идентичный пост появился на страницах Макаренко, Леднева, Петряка и Шабанова, надевающих футболки венгерского Фехервара.