Дортмундская Боруссия принимала мюнхенскую Баварию в рамках 14-го тура Бундеслиги. Видео голов и обзор игры смотрите в этой новости.

Сверхпринципиальное противостояние дортмундской Борусии и Баварии подарило настоящее шоу зрителям.

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Быстрым голом Брандт вывел хозяев вперед, но еще до свистка на перерыв Левандовски и Коман сменили счет в пользу мюнхенцев. На старте второго тайма свою пушку разрядил Холанд – снова ничья. Страсти на поле не утихали. Брандта из-за травмы вынесли на носилках, арбитр удалил наставника "шмелей" из-за чрезмерных эмоций. Казалось, ничья является справедливым результатом этого шоу, но все же ближе к финальному свистку рефери назначил пенальти в пользу гостей, Левандовски вырвал победу для своей команды.

Бавария закрепилась на первой строчке, увеличив свой отрыв от Борусии на 4 очка.

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