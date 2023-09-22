Холанд получил неожиданного конкурента, толкающего звезду Ман Сити на путь Кополовца – Fantasy АПЛ
"Футбол 24" продолжает знакомить с самым популярным в мире фэнтези-турниром.
В новом эпизоде подкаста наши журналисты проанализировали результаты своих команд в 5 туре АПЛ. Александр Зинченко превзошел даже Эрлинга Холанда. Однако это не единственная проблема норвежца. Неожиданный супергерой толкает его на путь Кополовца.
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Челси никак не может выбраться из игровой ямы. Мудрик вышел в старте, но результативными действиями не отличился. Недавний лидер теряет позиции и превращается в серьезную дилемму для участников Fantasy. Следует ли терять веру у игроков лондонского клуба и варианты использования "wild card", смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".