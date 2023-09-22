В новом эпизоде подкаста наши журналисты проанализировали результаты своих команд в 5 туре АПЛ. Александр Зинченко превзошел даже Эрлинга Холанда. Однако это не единственная проблема норвежца. Неожиданный супергерой толкает его на путь Кополовца.

"Не представляю, сколько моментов мы упустили": Гвардиола недоволен расточительством Ман Сити в атаке

Челси никак не может выбраться из игровой ямы. Мудрик вышел в старте, но результативными действиями не отличился. Недавний лидер теряет позиции и превращается в серьезную дилемму для участников Fantasy. Следует ли терять веру у игроков лондонского клуба и варианты использования "wild card", смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".