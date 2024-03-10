Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский объяснил, как едва не оказался на том свете из-за проблем с "зеленым змием".

“После начала полномасштабной войны пошла депрессия, которая нарастала с каждым месяцем. Я был один, никого в тот момент не было, было тяжело. И какой-то процент алкоголя меня спасал.

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Я выпивал свою дозу и забывался о войне. Сколько? Грамм 300 рома или виски в день. Но это продолжалось месяцами, было большое накопление и состояние ухудшалось. Накопилось до такого момента, что дальше нельзя было продолжать, и медики вмешались вовремя.

Врачи объяснили, что надо было вводить меня в искусственную кому, потому что иначе капельницы не помогли бы. Стало бы еще хуже и организм мог не выдержать. То есть, в том, что мы сделали, конечно, был риск, но все прошло хорошо", – рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу ВОЛОШИН.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Артем на некоторое время исчез из медийного пространства, а когда появился снова – поразил всех своей формой. Только благодаря совместным усилиям (Александра Алиева, Евгения Селезнева, Игоря Суркиса и др.) экс-звезду удалось положить в клинику и заставить пройти реабилитацию.

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