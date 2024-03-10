Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, какой была его зарплата во времена выступлений в киевском клубе.

"В год я получал 1 миллион 600 тысяч долларов. У ребят из Шахтера было больше, у нас так было, скромно.

Милевский назвал главную проблему Мудрика в Челси, дав Михаилу совет

У меня в Минске есть квартира и машины, которые я поразбивал. Я очень много на отпуск тратил денег, потому что у нас всегда был очень сложный сезон. Я забывал об этом, и про футбол забывал на месяц. Мы делали крутые вечеринки, тусили, дискотеки тогда модные были и всякое такое.

Родителям, когда заезжал домой, оставлял деньги. Очень многим помогал в то время. Я ничего не жалел, кто был рядом, они жили всегда в достатке", – рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу ВОЛОШИН.

Напомним, львиную долю своей карьеры Артем провел в Динамо (с 2002 по 2013 гг.), где у него были смаые большие заработки. Также экс-форвард сборной Украины поиграл за ряд зарубежных клубов, а закончил в Минае. Недавно 38-летний Милевский попал в больницу, где лечился от алкозависимости.

Топ-5 украинских футболистов, на карьеру которых повлиял алкоголь