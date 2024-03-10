Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський пояснив, як ледь не опинився на тому світі через проблеми з "зеленим змієм".

"Після початку повномасштабної війни пішла депресія, яка наростала з кожним місяцем. Я був один, нікого в той момент не було, було важко. І якийсь відсоток алкоголю мене рятував.

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Я випивав свою дозу і забувався про війну. Скільки? Грамів 300 рому або віскі на день. Але це тривало місяцями, було велике накопичення і стан погіршувався. Накопичилося до такого моменту, що далі не можна було продовжувати, й медики втрутилися вчасно.

Лікарі пояснили, що треба було вводити мене у штучну кому, бо інакше крапельниці не допомогли б. Стало б ще гірше й організм міг не витримати. Тобто, у тому, що ми зробили, звичайно, був ризик, але усе минулося добре", – розповів Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу ВОЛОШИН.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Артем на певний час зник з медійного простору, а коли з'явився знову – вразив всіх своєю формою. Лише завдяки спільним зусиллям (Олександра Алієва, Євгена Селезньова, Ігоря Суркіса та ін.) екс-зірку вдалось покласти у клініку і змусити пройти реабілітацію.

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