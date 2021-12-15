"Отмечу, что игра у нас не совсем сложилась, иначе меня могут понять неправильно. Дженоа реализовала свой шанс, но и у нас были возможности. Этот чемпионат для нас сопровождается аномальными трудностями.

Дебютная победа Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Салернитана

Когда мы играли с командами, которые имели ту же цель, мы делали то, что должны были делать. Сейчас ситуация начинает усложняться, поэтому положение в турнирной таблице плачевно. Ясности мало, и это нужно решить в ближайшее время, иначе это превратится в игру в бойню.

Сегодня ребята хорошо действовали, и я их благодарю. Футболистам не все равно. У нас есть собственный предел, и мы это знали. Немного ясности может нам помочь. Ситуация становится сложной, но я не хочу оправдываться", – сцитирует Колантуоно TuttoMercatoWeb.

Напомним, Салернитана рисковала не получить разрешение играть в Серии А, потому что ее настоящие владельцы связаны с президентом Лацио Клаудио Лотито. В результате управление клубом было передано в "слепой" траст. Однако это решение тоже временное. Все может решить вылет команды в Серию Б – когда команды в разных лигах, конфликта интересов нет. В настоящее время Салернитана идет последней в Серии А.

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