"Зазначу, що гра у нас не зовсім склалася, інакше мене можуть зрозуміти неправильно. Дженоа реалізувала свій шанс, але й ми мали можливості. Цей чемпіонат для нас супроводжується аномальними труднощами.

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Коли ми грали з командами, які мали таку ж мету, ми робили те, що мали робити. Зараз ситуація починає ускладнюватись, тому становище в турнірній таблиці плачевне. Ясності мало, і це потрібно вирішити найближчим часом, бо інакше це перетвориться на гру в бійню.

Сьогодні хлопці добре діяли, і я їм дякую. Футболістам не байдуже. Ми маємо власну межу, і ми це знали. Небагато ясності може нам допомогти. Ситуація стає складною, але я не хочу виправдовуватися", – цитує Колантуоно TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, Салернітана ризикувала не отримати дозвіл грати в Серії А, бо її справжні власники пов'язані з президентом Лаціо Клаудіо Лотіто. В результаті, управління клубом було передане в "сліпий" траст. Однак це рішення також тимчасове. Все може вирішити виліт команди в Серію Б – коли команди в різних лігах, конфлікту інтересів немає. Наразі Салернітана йде останньою в Серії А.

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