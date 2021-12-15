Шевченко стремился одержать первую победу за свою клубную карьеру тренера. Ведь в 5 матчах Серии А у экс-наставника сборной Украины была только ничья, 4 фиаско и один-единственный забитый мяч. По пути к 1/16 обе команды прошли по одному сопернику. В чемпионате Италии Салернитана занимает последнее место, хотя и обыграла "грифонов". Команда Шевы также застряла в зоне вылета. Следовательно, для обеих команд отчетный поединок становился большим шансом на реабилитацию.

Дженоа – Салернитана: счет и обзор матча Кубка Италии

Матч выдался не слишком богатым острыми моментами. Хозяева все же выглядели несколько лучше Салернитаны, что в итоге и отразилось на финальном результате. Единственный гол в матче забил Калеб Экубан. Ганец головой закрыл подачу с левого фланга. Для 27-летнего форварда это стал первый мяч в нынешнем сезоне.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Дженоа – первую под руководством Андрея Шевченко. Генуэзцы шагают в 1/8 финала Кубка Италии.