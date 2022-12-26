"Мне не позволено говорить "да" или "нет". Подождем и посмотрим, как будут развиваться события до конца года. Как видите, это переговоры огромного масштаба не только для клуба, но и для страны, для мирового футбола, которые должны вестись на уровни самых высоких инстанций.

"Роналду едет в Саудовскую Аравию": Эрдоган подтвердил сенсационный трансфер

Могу сказать, что Роналду один из лучших в истории футбола. Он всегда был примером для меня как спортсмен из-за желания к победе, которое он демонстрировал. В конце концов, как гражданин Португалии, я всегда болел за него.

Я здесь уже пять лет. Все футболисты, с которыми я общался, приятно удивляются, приезжая сюда. Особенно уровнем чемпионата. Так произошло с Луисом Густаво, футболистом сборной Бразилии, победителем Лиги чемпионов в составе Баварии. Это нормальное явление для тех, кто не в курсе ситуации.

Когда Давид Оспин сюда переехал, в Колумбии писали, что это ошибочный шаг, но Саудовская Аравия значительно изменилась. Даже само проживание в Эр-Рияде скрывало приятный сюрприз для игроков, учитывая здешние школы. И ко всему этому прибавляется уровень спорта", – цитирует Марсело Салазара Yahoo .

Роналду, скорее всего, станет игроком Аль-Насра уже к концу 2022 года. Португальцу предлагают рекордный контракт в истории спорта на 200 миллионов евро за сезон.