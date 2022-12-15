Уже скоро футбольный мир узнает победителя чемпионата мира в Катаре и золотой кубок будет сопровождать триумфатора по дороге домой. Турнир оказался богатым на сенсации, которые будут обсуждать еще очень и очень долго.

Перед ожесточенной битвой Месси и Мбаппе в финале можно поговорить и об итогах турнира. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR размышляет о командах, тренерах и футболистах, ставших самым большим разочарованием и открытием ЧМ-2022 в Катаре.

Бельгия

От второй команды в рейтинге ФИФА вполне справедливо ожидали хотя бы выхода в плей-офф. Подопечные Роберто Мартинеса решили недооценивать соперников, за что и поплатились.

Проблемы с Канадой и только минимальная победа над гораздо слабее по классу соперником были очень громким тревожным звоночком, который бельгийцы решили проигнорировать. В итоге – громкая пощечина от вдохновенных марокканцев, мастер-класс по связыванию игры от хорватов, слезы разочарования и дорога домой. Сборная Бельгии не смогла быстро принять факт, что теперь на поле нет фаворитов, и свой статус нужно доказывать в каждом матче, независимо от позиции соперника в международном рейтинге.

Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако даже это не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приближать ее легко: до конца 2022 года 10 гривен по продаже каждой бутылки HLIBNY DAR будет отчисляться в фонд "Вернись живым". Больше об акции узнайте на сайте. Вместе собираем на победу!

Ганс-Дитер Флик

ЧМ в Катаре должен был стать для сборной Германии громким возвращением на мировую вершину после провала на прошлом Мундиале. Тем более что группа этому способствовала: Испания выглядела равным соперником, а вот с Японией и Коста-Рикой Бундестим должен был разбираться спокойно. По крайней мере, когда сравнивали списки исполнителей, то другого в голову и не приходило.

Но грозная немецкая машина снова забуксовала и дала сбой. Флик может жаловаться на плохую реализацию, но этот довод выглядит очень слабым на фоне того, что Япония и Коста-Рика отгрузили в ворота Нойера по 2 гола. При такой организации игры командного взаимодействия надеяться на успех в турнире сильнейших команд мира немного смешно, а когда в твоем распоряжении звезды мирового уровня – оправдание бессмысленно и подавно.

Эден Азар

Роберто Мартинес возлагал большие надежды на Эдена. По его мнению, в Катаре Азар должен показать свой максимум и закрыть рот всем критикам, которые уже едва не ставят крест на его звездной карьере.

Но похоже, что Азар просто не собирается играть на пике своих возможностей и что-то кому-то доказывать. Конечно, многое можно списать на травмы и долгое пребывание вне поля, но когда лидер команды играет без огня в глазах и просто не может выжать из себя что-то опасное у ворот соперника, любые объяснения даже не хочется и слышать.

Марокко

Команда, которой удалось просто-таки "взорвать" турнир. Только действующие чемпионы мира сумели стать на пути этих ребят, ставших настоящим кошмаром для фаворитов.

Валид Реграги сумел создать команду, которая влюбила в себя всех поклонников андердогов. Зиешу и Ко не хватило совсем немного, чтобы сделать невозможное и дотянуться до мечты, но импульс, который они дали, точно войдет в историю футбола и будет добавлять мотивации всем командам, которые будут играть против более именитых соперников.

Эрве Ренар

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной – один из самых ярких моментов ЧМ-2022. Переломить ход игры после перерыва и не дать Месси и сантиметра пространства – это действительно заслуживает определения "футбольного чуда".

Спич Ренара в раздевалке после первого тайма разлетелся на цитаты по всему миру. Сказка саудитов в Катаре длилась недолго, но была такой яркой, что ее сияния будет достаточно для того, чтобы многие команды хотели видеть Ренара на своем тренерском мостике. Остается надеяться, что этот успех был для Эрве далеко не последним.

Джуд Беллингем

19-летний хавбек Боруссии Дортмунд стал главной сенсацией Мундиаля. Реал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и другие топовые клубы уже выстроились в ряд с полными чемоданами денег, чтобы переманить мегаталанта к себе.

В таком возрасте стать лидером сборной Англии, когда вокруг достаточно звездных и опытных партнеров – это под силу только феномену. У Мбаппе и Холланда появился серьезный конкурент на звание лучшего молодого футболиста в мире, который вполне способный доказать, что будущие "Золотые мячи" слишком рано распределили между этими двумя.