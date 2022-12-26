"Мені не дозволено говорити "так" або "ні". Почекаймо і подивімося, як будуть розвиватися події до кінця року. Як бачите, це переговори величезного масштабу не тільки для клубу, але й для країни, для світового футболу, які повинні вестися на рівні найвищих інстанцій.

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Можу сказати, що Роналду один з найкращих в історії футболу. Він завжди був прикладом для мене як спортсмен через бажання до перемоги, яке він демонстрував. Зрештою, як громадянин Португалії, я завжди вболівав за нього.

Я тут уже п'ять років. Усі футболісти, з якими я спілкувався, приємно дивуються, приїжджаючи сюди. Особливо рівнем чемпіонату. Так сталося з Луїсом Густаво, футболістом збірної Бразилії, переможцем Ліги чемпіонів у складі Баварії. Це нормальне явище для тих, хто не в курсі ситуації.

Коли Давід Оспіна сюди переїхав, у Колумбії писали, що це помилковий крок, але Саудівська Аравія значно змінилася. Навіть саме проживання в Ер-Ріяді приховувало приємний сюрприз для гравців, враховуючи тутешні школи тощо. І до всього цього додається рівень спорту", – цитує Марсело Салазара Yahoo.

Роналду, найімовірніше, стане гравцем Аль-Насра вже до кінця 2022 року. Португальцю пропонують рекордний контракт в історії спорту на 200 мільйонів євро за сезон.

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