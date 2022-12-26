Эрдоган провел встречу с молодежью Турции, где ответил и на несколько вопросов, которые касались футбола, информирует Onedio. Так, турецкий президент заговорил о Криштиану Роналду, которого сватают в Аль-Наср из Саудовской Аравии.

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"Провели Роналду. К сожалению, против Криштиану ввели политические санкции. Выход такого футболиста, как Роналду, на 15 минут, пол часа второго тайма, отняли у команды психологию и энергию. Роналду и Месси? Вместо того чтобы их сравнивать, так или иначе, Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил", – поделился Эрдоган.

Напомним, что все больше распространяются слухи о возможном приходе Криштиану в аравийский Аль-Насра. Роналду подпишет контракт до 2030 года – 2,5 года будет выступать в статусе футболиста, после чего станет послом Саудовской Аравии, а зарплата Криша будет составлять 200 миллионов евро за сезон в течение первых двух с половиной лет, после чего сумма, вероятно, увеличится.

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