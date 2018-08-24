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"Это отвратительно" Фил Невилл прокомментировал критику в адрес Моуринью

17:57 112 Читати українською
"Это отвратительно" Фил Невилл прокомментировал критику в адрес Моуринью
Фил Невилл / соцсети

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Фил Невилл ответил критикам Жозе Моуринью.

"Считаю, что это отвратительно. Однажды читал о том, что методы Моуринью устаревшие, и по моему мнению, это самое большое проявление неуважения. Откуда эти люди знают, что его методы устаревшие, когда он делает камбэк в дерби Манчестера и выигрывает 3:2? Разве они устаревшие? Думаю, что его рекорд говорит сам за себя.

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Они проходят через неудачный период, игра с Брайтоном была неудовлетворительной, но я не вижу человека, который лучше подходит на роль тренера. Его достижения с тех пор, как он пришел в Манчестер Юнайтед: Суперкубок Англии, Кубок Лиги, Лига Европы и 2 выхода в Лигу чемпионов", – цитирует Невилла BBC Radio Five Live.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Фил Невилл Фил Невилл Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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